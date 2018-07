Investimento em redes de banda larga ficará em R$125 bi--Bernardo

Segundo ele, cerca de 100 bilhões de reais seriam utilizados nas redes de acesso (backhaul) e os demais 25 bilhões de reais, em redes de longa distância.

Os valores são superiores às estimativas anteriores feitas pelo ministro. No começo do mês passado, Bernardo havia dito que os investimentos totais seriam de 100 bilhões de dólares, com 80 bilhões de reais destinados a redes de acessos.

Bernardo falou a jornalistas ao deixar a sede do Ministério das Comunicações.

(Por Leonardo Goy)