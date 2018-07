Investimento estrangeiro direto fica em US$8,4 bi em julho--BC O Brasil registrou em julho déficit em transações correntes de 3,766 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta quinta-feira. No acumulado de 12 meses no mês passado, o déficit ficou em 2,17 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).