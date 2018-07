Investimento mundial em TI deve subir 4,2% em 2013, diz Gartner

A maior parte da incerteza envolvendo as perspectivas para uma retomada do crescimento global está perto de uma solução, afirmou o vice-presidente da Gartner, Richard Gordon. "Conforme isso acontece, estamos vendo uma aceleração no crescimento do investimento em 2013 em relação a 2012."

O gasto em equipamentos como PCs, tablets, celulares e impressoras está previsto em 666 bilhões de dólares, aumento de 6,3 por cento. O crescimento está abaixo da previsão anterior do Gartner de expansão de 7,9 por cento, em parte por causa do aumento da competição gerada por tablets com sistema operacional Android.

O gasto mundial em software corporativo deve subir 6,4 por cento, para 296 bilhões de dólares, segundo a Gartner, puxado por segurança e gestão de armazenamento de dados e de relacionamento com clientes.

Serviços de telecomunicações, que continuam a representar a maior parte do mercado de TI, ficarão estáveis nos próximos anos já que a receita maior com serviços de dados sem fio foi minimizada por quedas nos mercados de voz fixa e móvel.