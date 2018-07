Investimento no Brasil crescerá pelo menos 5% em 2013, diz Coutinho O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, estimou nesta quinta-feira que a taxa de investimento no país, medida pela formação bruta de capital fixo, deve crescer pelo menos 5 por cento em 2013, depois de recuar 4 por cento no ano passado.