Investimentos do PAC 2 somam R$472,4 bi em 2 anos Os investimentos feitos em dois anos no Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2) totalizaram 472,4 bilhões de reais, ou 47,8 por cento do total previsto no período de 2011 a 2014, informou o governo federal nesta sexta-feira.