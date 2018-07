Investimentos em TI na A.Latina devem atingir US$139 bi em 2014, diz IDC

Os gastos com serviços de telecomunicações alcançarão 219 bilhões de dólares, crescimento de 8 por cento. Tablets, smartphones, serviços de TI, armazenamento e software embutido serão as categorias de crescimento mais rápido de TI, com 34 por cento, 18 por cento, 11 por cento, 11 por cento e 10 por cento, respectivamente.

A consultoria apresentou nesta quarta-feira previsões somente para a América Latina, e divulgará na primeira semana de fevereiro as expectativas para o Brasil.