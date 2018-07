Investimentos estão mantidos

Líder do setor supermercadista no Brasil, com faturamento de R$22,470 bilhões em 2008, a empresa tem hoje 561 lojas. Em julho deste ano, o diretor-presidente da companhia no Brasil, Jean Marc Pueyo, disse ao "Estado" que a resistência do Brasil à crise fez o País ganhar destaque.

"Queremos ser o segundo do Grupo Carrefour até 2015. Mas isso pode acontecer antes", afirmou, na época, Pueyo. O Brasil ocupa hoje a terceira posição no ranking global de vendas, atrás da França e da Espanha.