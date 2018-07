Investimentos previstos superam renda da produção

O valor do plano, que aguarda assinatura da presidente Dilma Rousseff, é superior à renda obtida pela produção extrativista durante um ano. A comparação foi feita com base em estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

Um primeiro exercício para medir o valor da produção extrativa florestal do País apontou uma renda de R$ 3,9 milhões por ano, com a venda de 58,5 milhões de m3³de madeira, 121 mil toneladas de açaí, 31 mil toneladas de castanha do Brasil, 3,6 mil toneladas de látex e 514 toneladas de óleo de copaíba.