Investir em tecnologia é fundamental

O lote da Fazenda São João do Retiro, localizada em Israelândia (GO), foi o campeão do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaças na etapa de Senador Canedo (GO), ocorrida nos dias 19 e 20 de maio. A fazenda pertence ao grupo Agropecuária Brumado Ltda., do pecuarista Fausto Rodrigues da Cunha (grupo FRC). O grupo é formado por cinco propriedades, todas localizadas em Goiás. A fazenda faz seleção nelore desde 1958 e atualmente possui 2.800 cabeças de gado comercial. Seu sistema de produção é baseado na cria, recria e engorda. O grupo participa desde 2004 do Circuito Boi Verde, sendo o campeão neste mesmo ano. De lá pra cá, a Agropecuária Brumado foi vice-campeã em 2005 e 2006 e terceira colocada em 2007 no resultado anual. De acordo com o pecuarista Cunha, atualmente é muito importante investir em tecnologia. ?Transferência de embrião, fertilização in-vitro (FIV) e outras tecnologias disponíveis devem ser aproveitadas. Transferir a boa genética ao gado de corte é essencial para obter carcaças de qualidade. Os diferenciais são conquistados por meio da tecnologia aplicada ao rebanho e o retorno é certo", ensina. Cunha destaca ainda que "assim é possível obter animais mais precoces e bem acabados, tanto no que se refere à precocidade sexual quanto no quesito referente à idade de abate."