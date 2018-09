Invista na pouco conhecida Korcula

KORCULA - Se quiser iniciar uma polêmica em Korcula, basta falar que Marco Polo nasceu em Veneza. Você vai ouvir uma longa explicação e será levado sem mais delongas à casa dele na ilha, que atualmente está sendo reformada para virar museu. E vai ser apresentado a uma série de souvenirs que lembram o explorador, um dos grandes viajantes de todos os tempos. Quer saber? Italianos e croatas que se entendam - e, para falar a verdade, Veneza leva vantagem na disputa histórica.

Melhor evitar os argumentos e começar logo a descobrir os encantos da ilha, a principal do arquipélago de mesmo nome, a quatro horas de ferryboat de Dubrovnik. Aliás, no verão é melhor comprar o bilhete com antecedência. A Jadrolinija (http://www.jadrolinija.hr/) faz as principais rotas pela costa croata. E nem é preciso se preocupar muito com a hospedagem. Além dos hotéis, moradores adaptam suas casas para receber os visitantes.

Em pouco tempo você terá entendido Korcula, igualmente cercada por muralhas e com diversas torres. Isso porque, para reduzir o efeito do vento e do sol forte, a cidade segue o desenho de uma espinha de peixe, com uma sucessão de ruas estreitas partindo da via principal.

No centro fica a antiga cidade medieval, que o visitante não leva mais que um dia para desvendar. E isso sem pressa, parando entre restaurantes, bares e lojinhas charmosas, instalados nas casas preservadas. Em tempo: o cardápio é recheado de pratos à base de frutos do mar e massas.

A praia mais central, Banje, é pequena e não raramente fica tomada de turistas. A água ali é tão transparente que dispensa snorkel para ver o vaivém dos cardumes. Com mais tempo, porém, siga para o vilarejo de Lumbarda, com boas praias. Tome um ônibus ou alugue um carro no centro e aproveite os cerca de 50 minutos de trajeto até lá para ver melhor a ilha, onde o verde se destaca entre o azul das águas.

Ali são cultivadas parreiras para produção de vinho (o GRK), oliveiras e lavanda. Chegando ao vilarejo, escolher a Praia de Bilin Zal é uma boa ideia. Apesar da areia escura, o mar é um deslumbre. Ótimo para mergulhar ou nadar de snorkel entre algas e incríveis corais. Não espere ter essa maravilha só para você, mas sempre dá para andar e se afastar da área mais lotada.

Entre as demais ilhas, tome um barco no porto e invista seu tempo na pequenina e quase sempre vazia Stupe e na Badija, maior e mais procurada pelos turistas. Em Badija, vale deixar de lado a areia por instantes para conferir o Monastério Franciscano e uma igrejinha do século 14.