Invista nas pernas

Aos 48 anos, mãe de duas moças e um adolescente, a apresentadora e educadora física Solange Frazão exibe pernas perfeitas. Há que se descontar, claro, o fato de ela viver de sua imagem e precisar dar um duro danado para ficar com o corpo tinindo. Nem por isso a bela deixa de ser inspiração para muitas almas femininas aflitas - afinal, está chegando à casa dos 50 e prova que vale a pena lutar, sim, contra a natureza.

"Depois dos 40, tive de redobrar os cuidados porque o corpo muda muito, principalmente as pernas", confessa Solange. É essa região que, para desgosto geral, concentra as principais vilãs da beleza: celulite e flacidez. Razão pela qual a maioria das mulheres vai à academia atrás, em primeiro lugar, de um trabalho muscular que possa combater esses sinais tão temíveis.

É também fonte da maior queixa nos consultórios dermatológicos, conforme atesta Flávia Addor, coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia. "A celulite vem em primeiro lugar, seguida do ressecamento da pele que causa aspereza, sobretudo nas pacientes pós-menopausa", afirma.

O hormônio feminino estrógeno, diz a médica, é um dos responsáveis pelo acúmulo de gordura nas coxas e no quadril, o que piora o aspecto da celulite e aumenta a retenção de líquido. O sedentarismo e a má alimentação também são "detonadores" das pernas, independentemente da idade. Outros agravantes que não excluem as mais jovens são o uso de contraceptivos, gestação e distúrbios da glândula tireoide.

Para amenizar o aspecto "casca de laranja" e "gelatina" das pernas entra a boa e velha dobradinha: dieta com exercícios físicos. Para dar um empurrãozinho extra, é indicada também massagem linfática para melhorar a circulação. Solange Frazão segue essa receita há anos. "Não precisa exagerar em nada, apenas buscar saúde e ter disciplina para obter resultados", avisa. "Musculação para a mulher é essencial, principalmente nesta fase da vida. E também acrescentei reposição hormonal na minha rotina ."

As famosas e belas pernas da apresentadora Sabrina Sato também são mantidas com dieta, musculação e atividades aeróbicas, além de massagem feita por uma especialista que une modeladora e drenagem linfática numa mesma sessão. "As pernas são a parte do corpo que entregam a mulher, especialmente a falta de cuidado", diz Sabrina. "Eu foco nelas porque sou vítima do efeito sanfona. É nessa região que primeiro engordo. Consequentemente, aparece celulite na parte de trás da coxa."

A atenção redobrada da beldade de 30 anos para essa parte do corpo também tem outros motivos. A correria profissional de Sabrina é tamanha que, no fim do dia, suas pernas ficam cansadas e pesadas. Mas o pior mesmo, conforme ela conta, é ter de encarar 10 voos semanais para gravar suas entrevistas e peraltices exibidas pelo programa Pânico, da Rede TV. "Por causa do avião, elas ficam sempre inchadas."

Mais uma prova de que alimentação saudável e atividade física são os métodos de beleza mais eficazes e baratos para as pernas é o caso de Caroline Porcelli, de 28 anos. Mãe de três crianças de 3, 6 e 12 anos, a dona de loja de moda fitness precisou correr à academia após o nascimento do segundo filho. A complicação na gestação a deixou de repouso absoluto. Ela engordou e a celulite e a flacidez se apoderaram de suas pernas e bumbum.

"Com dieta e treinos fortes diários, recuperei meu corpo", lembra Caroline, que é formada em Direito, mas que atualmente estuda Nutrição. No início, conquistou corpão sarado sem precisar de tratamentos estéticos, apenas acrescentou sessões de drenagem linfática semanais. Hoje, mantém uma rotina disciplinada para malhar duas horas todo santo dia, cuidar da família, fazer faculdade e ainda administrar seu negócio. Com tanta atribuição, a massagem acabou ficando de fora de sua apertada agenda.

Para quem não tem tempo, disposição e tampouco intenção para ganhar músculos e formas como Solange, Sabrina e Caroline, a dermatologista Flávia Addor avisa que são bem-vindas caminhadas, drenagem linfática e alimentação saudável. Além disso, o uso de cremes à base de cafeína - que são os de maior evidência científica - ajudam a minimizar o problema. "Quando se faz tudo de forma regular e constante, esses procedimentos auxiliam na prevenção e melhoram a aparência das pernas. De modo geral, ajudam a estimular a circulação, que é fundamental à integridade do tecido", observa.

Tecnologia. Outra maneira de "consertar" o estrago nas pernas é investir em tratamentos estéticos de última geração. Mas prepare o bolso: eles chegam a custar entre R$ 400 e R$ 500 a sessão. Diante do arsenal que há no mercado hoje, alguns com eficácia duvidosa, a dermatologista Adriana Leite indica a combinação de ultrassom, radiofrequência e infravermelho. Cada método emite ondas com frequências diferenciadas e tem uma função.

Resumidamente, a aplicação de ultrassom ajuda a eliminar toxinas e gordura do interior das células. A radiofrequência gera calor e promove contração das fibras que sustentam a pele, o que dá tônus cutâneo e, portanto, reduz a flacidez. De quebra, melhora a produção de colágeno. Mas esse tratamento requer atenção: procure profissionais habilitados porque há riscos de queimadura.

Também com emissão de calor, o infravermelho acelera o metabolismo celular, ajuda a queimar gordura e diminuir medidas corporais. "Os resultados são rápidos, porém, não eternos", avisa a médica Adriana, especialista em cosmiatria. "São necessárias, em média, 12 sessões, dependendo do grau do problema. E deve-se fazer manutenção periódica."

Varizes: sintomas e tratamentos

As varizes atingem entre 40% e 60% das mulheres, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). De origem hereditária, os primeiros sintomas são sensação de peso, cansaço, queimação e inchaço nos pés e tornozelos.

"Elas são veias dilatadas e tortuosas que perdem a função de retornar o sangue em direção ao coração", explica Newton de Barros Junior, diretor científico da SBACV e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Dessa forma, o sangue fica retido nos membros inferiores e causa tais sintomas.

De acordo com o médico, quando as varizes são de grande porte, com veias dilatadas em mais de três milímetros de diâmetro, a queixa feminina mais frequente é a sensação de peso, cansaço ou inchaço. Já as microvarizes são as mais comuns e incomodam porque afetam a aparência das pernas.

O tratamento mais indicado para as microvarizes, ressalta Barros Junior, é a escleroterapia química (secagem dos vasos). E, para as varizes maiores, só com retirada cirúrgica. O preço de cada tipo varia muito por depender de vários fatores: número de vasos a serem tratados, tamanho, comprometimento das veias safenas, utilização ou não do laser, número de sessões de escleroterapia, etc.

E atenção: "Os tratamentos mais atuais que utilizam laser e escleroterapia com espuma ainda não são superiores aos convencionais", avisa o médico. "Quem tem tendência a varizes deve retornar periodicamente ao cirurgião vascular porque a doença varicosa é progressiva e ainda não tem cura." Para reduzir sua progressão, são recomendados exercícios físicos, controle de peso e acompanhamento do médico assim que surgirem os primeiros sinais.

As dicas de Solange Frazão

Para combater a celulite e a flacidez, só vale fazer musculação com o chamado peso limite: é aquele que quase não dá para completar a série de repetições. Portanto, se estiver fácil para terminar, é hora de aumentar a carga

Agachamento é o exercício de musculação mais importante para essa região, mas deve ser feito corretamente para obter resultados e evitar lesões

Mulheres acima de 40 anos devem complementar o treino de musculação com suplementação de proteína. Converse com uma nutricionista

Uma atividade ótima para as pernas é andar acelerado dentro da piscina, com a água até a cintura ou mais, durante 30 minutos e sem apoiar nas bordas. A resistência que a água cria no movimento dá tônus muscular

As dicas de Sabrina Sato

Hidratar bem a pele ajuda a disfarçar as imperfeições, pois a deixa luminosa. Para gravar o programa, passe hidratante com um pouco de brilho porque também ajuda a realçar a musculatura

Coloque a perna para andar porque, além de melhorar a circulação sanguínea, trabalha um pouco a musculatura

Se possível, invista em massagem modeladora e/ou drenagem linfática

Evite consumir muito sal. Ele faz o organismo reter líquidos e piora o aspecto inchado das pernas, incluindo a celulite