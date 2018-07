IPC desacelera para 1,09 % na 2ª semana de fevereiro

Dos sete grupos que compõem o IPC, apenas dois apresentaram alta: Habitação (de 0,29% para 0,45%) e Saúde (0,23% para 0,37%). Houve desaceleração nos grupos Alimentação (de 1,18% para 0,91%), Transportes (de 4,49% para 3,52%), Despesas Pessoais (de 0,60% para 0,45%), Vestuário (de 0,39% para 0,01%) e Educação (de 3,77% para 2,57%).

A persistente alta nos preços dos alimentos levou a Fipe a elevar a projeção para a inflação na capital paulista em fevereiro, de 0,60% para 0,69%.

Segundo o coordenador do IPC, Antonio Comune, essa mudança ocorreu porque os preços dos alimentos não cederam, contrariando o comportamento tradicional no período.

O grupo Alimentação subiu 0,91% na segunda quadrissemana de fevereiro, em uma leve desaceleração à alta de 1,18% na primeira leitura deste mês. Porém, o grupo havia subido 0,59% na segunda quadrissemana do ano passado e 0,83% na primeira quadrissemana de fevereiro do mesmo ano. Comune lembra que grupo Alimentação tem um peso de 22% no IPC.