IPC-Fipe acelera alta a 0,74% no início de janeiro

De acordo com os dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgados nesta sexta-feira, o grupo Alimentação teve alta de 0,81 por cento, após subir 0,65 por cento na apuração anterior, representando o maior peso sobre a variação do índice, com 0,1851 ponto percentual.

Também teve contribuição importante para o resultado o grupo Habitação, com alta de 0,59 por cento e peso de 0,1812 ponto percentual.

A divulgação do IPC-Fipe referente à segunda quadrissemana deste mês ocorrerá em 20 de janeiro.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

=======================================================

Item Dezembro 1ª Quadrissemana

de janeiro

======================================================= - Habitação 0,56% +0,59% - Alimentação 0,65% +0,81% - Transportes 0,90% +0,76% - Despesas Pessoais 0,79% +1,15% - Saúde 0,35% +0,44% - Vestuário 0,83% +0,51% - Educação 0,07% +1,21%

================================================== - Índice Geral 0,65% +0,74%

(Por Camila Moreira; Edição de Alexandre Caverni)