IPC-Fipe acelera alta a 0,77% na 2ª quadrissemana de outubro

Os preços dos alimentos continuam pressionando a inflação. Segundo a Fipe, na segunda quadrissemana do mês, o grupo Alimentação registrou alta de 2,12 por cento, de longe a variação positiva mais significativa no período, respondendo por 62,54 por cento da inflação.

Em seguida, vieram o grupo Vestuário, com alta de 0,47 por cento, e Despesas pessoais, com alta de 0,45 por cento.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

A divulgação do IPC-Fipe referente à segunda quadrissemana de outubro ocorrerá no dia 25 do mês.

(Por Patrícia Duarte)