IPC-Fipe acelera alta para 0,78% em dezembro ante novembro

Entretanto, o indicador desacelerou em relação à terceira quadrissemana do mês, quando foi registrada alta de 0,82 por cento.

Na quarta quadrissemana de dezembro, os preços do grupo Despesas Pessoais avançaram 2,01 por cento, respondendo por 30,51 por cento do IPC-Fipe do mês. O setor de Alimentação subiu 1,40 por cento, contribuindo com 40,96 por cento do índice.

Recentemente, os preços no atacado voltaram a subir depois de chegarem a registrar deflação, enquanto os do varejo acentuaram a alta.

Na quarta-feira, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,66 por cento na quarta quadrissemana de dezembro, que corresponde ao fechamento do mês, encerrando 2012 com avanço de 5,74 por cento.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

A divulgação do IPC-Fipe referente à primeira quadrissemana deste mês ocorrerá em 10 de janeiro.

(Por Camila Moreira)