IPC-Fipe acelera na 1a prévia de janeiro, puxado por Alimentação

Na primeira quadrissemana de dezembro, o índice havia registrado elevação de 0,49 por cento.

Houve aceleração da alta de preços em quase todos os grupos pesquisados, com destaque para Alimentação, que tem o maior peso no indicador e passou de uma alta de 1,44 por cento com que fechou dezembro para uma elevação de 1,86 por cento na primeira quadrissemana de janeiro.

A alta de preços do grupo Educação também se acelerou fortemente, passando de 0,04 por cento na última quadrissemana do ano passado para 0,92 por cento neste início de janeiro.

Houve desaceleração apenas em Vestuário, que registrou variação positiva de apenas 0,06 por cento, após alta de 0,38 por cento no fechamento de dezembro.

A divulgação dos dados referentes à segunda quadrissemana de janeiro ocorrerá no dia 18, segundo a Fipe.

(Por Hélio Barboza)