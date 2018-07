IPC-Fipe desacelera a 0,68% em novembro ante outubro

Na quarta quadrissemana de novembro, os preços do grupo Despesas Pessoais avançaram 1,64 por cento, respondendo por 28,75 por cento do IPC-Fipe do mês e acelerando a alta ante 0,88 por cento no mês anterior. Já o setor de Vestuário ganhou 2,22 por cento, contribuindo com 17,09 por cento do indicador e voltando a registrar alta após queda de 0,17 por cento em outubro.

Por sua vez o setor de Alimentação subiu 0,89 por cento, contribuindo com 30,13 por cento do índice e desacelerando ante o avanço de 2,04 por cento visto em outubro.

Os preços dos alimentos vêm mostrando desaceleração nas últimas semanas, como esperado pelo mercado, após um salto provocado nos produtos agropecuários devido aos efeitos de uma seca nos Estados Unidos.

Esse movimento já vem sendo observado no atacado. Na semana passada, influenciado por esse movimento e pela desaceleração nos preços dos alimentos, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou queda de 0,03 por cento em novembro.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

A divulgação do IPC-Fipe referente à primeira quadrissemana de dezembro ocorrerá em 11 de dezembro.

(Por Camila Moreira)