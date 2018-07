IPC-Fipe desacelera alta a 0,83% na 2a quadrissemana de fevereiro

Na segunda quadrissemana de fevereiro, os preços do grupo Alimentação avançaram 1,02 por cento, respondendo por 28,05 por cento do IPC-Fipe do mês. O setor de Despesas Pessoais subiu 1,48 por cento, contribuindo com 21,05 por cento do índice.

Já os preços do grupo Educação tiveram alta de 3,61 por cento, respondendo por 15,75 por cento do indicador do mês.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

A divulgação do IPC-Fipe referente à terceira quadrissemana de fevereiro ocorrerá em 25 de fevereiro.

(Por Camila Moreira)