IPC-Fipe sobe 0,23% na 2a leitura de dezembro A inflação ao consumidor na cidade de São Paulo teve uma leve desaceleração na segunda quadrissemana de dezembro, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu 0,23 por cento, seguindo a alta de 0,28 por cento registrada na abertura de dezembro. Variações mais fracas nos custos com Habitação e Alimentação contribuíram para a desaceleração da inflação na capital paulista na segunda quadrissemana do mês. As despesas com habitação sofreram reajuste de 0,13 por cento, enquanto os custos com alimentos teve aumento de 0,07 por cento. A desaceleração só não foi mais forte porque as despesas com Vestuário, Transportes e Despesas Pessoais subiram mais do que o verificado na abertura do mês. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Reportagem de Renato Andrade)