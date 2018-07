IPC-Fipe sobe 0,31% na 2a quadrissemana de outubro A inflação ao consumidor em São Paulo manteve na segunda quadrissemana de outubro o mesmo ritmo de alta verificado no início do mês. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da capital paulista subiu 0,31 por cento no período, seguindo alta de 0,32 por cento na primeira quadrissemana de outubro, informou nesta sexta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os custos com Alimentação foram os únicos a registrarem deflação --de 0,07 por cento-- na segunda quadrissemana do mês. Ainda assim, a queda dos preços foi menos acentuada do que o verificado na leitura anterior. Por outro lado, os preços de Habitação, Despesas pessoais, Saúde, Vestuário e Educação tiveram na segunda quadrissemana variações menores do que as verificadas na primeira prévia do IPC da Fipe de outubro. (Reportagem de Renato Andrade)