IPC-Fipe sobe 0,45% na 2a quadrissemana de fevereiro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo subiu 0,45 por cento na segunda quadrissemana de fevereiro, uma desaceleração frente ao avanço de 0,49 por cento na abertura do mês, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. A desaceleração reflete, principalmente, os reajustes menores verificados em Alimentação e Educação. Os custos dos alimentos sofreram um aumento de 0,59 por cento, depois de terem subido 0,83 por cento na primeira quadrissemana do mês. No caso de Educação, os custos foram reajustados em 3,22 por cento, ante alta de 4,77 por cento na primeira prévia. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Por Renato Andrade)