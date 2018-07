IPC-Fipe sobe 0,49% na 1a quadrissemana de fevereiro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo subiu 0,49 por cento na primeira quadrissemana de fevereiro, ante alta de 0,46 por cento em janeiro, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. O aumento dos preços no grupo Educação desacelerou de 5,95 por cento em janeiro para 4,77 por cento na primeira quadrissemana deste mês. Por outro lado, os custos de Habitação, Alimentação, Transportes e Saúde tiverem leve aceleração. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos.