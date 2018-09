IPC-Fipe sobe 0,54% na 3a quadrissemana de novembro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da cidade de São Paulo subiu 0,54 por cento na terceira quadrissemana de novembro, seguindo a alta de 0,58 por cento na leitura anterior, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira. Os custos com Alimentação tiveram a maior alta do período, de 0,82 por cento, depois de terem avançado 0,70 por cento na segunda quadrissemana. O avanço dos preços dos alimentos acabou sendo compensado pela desaceleração dos custos com Habitação, Transportes e Saúde, que tiveram aumentos menores do que os verificados na leitura anterior, garantindo assim uma pequena desaceleração do IPC na terceira leitura de novembro. Os preços de Vestuário e Despesas pessoais sofreram aumentos praticamente iguais aos verificados na segunda quadrissemana do mês. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Reportagem de Renato Andrade)