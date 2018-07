IPC-Fipe tem alta de 0,31% na 1a quadrissemana do mês

Na primeira quadrissemana de setembro, os preços do grupo Alimentação avançaram 1,46 por cento, respondendo por 105,98 por cento do IPC-Fipe do mês. O setor de Saúde subiu 0,51 por cento, contribuindo com 12,45 por cento do índice.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

A divulgação do IPC-Fipe referente à segunda quadrissemana de setembro ocorrerá em 19 de setembro.

(Por Camila Moreira)