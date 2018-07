IPC-Fipe tem queda de 0,17% em março após alta em fevereiro

Pesquisa da Reuters mostrou que, pela mediana das expectativas de seis analistas, haveria queda de 0,15 por cento no mês passado, com as contas variando de queda de 0,10 a 0,20 por cento.

Em relação à terceira quadrissemana do mês, o indicador mostrou pouca alteração, após queda de 0,18 por cento na apuração anterior.

Na quarta quadrissemana de março, os preços do grupo Habitação recuaram 1,05 por cento, representando -0,3257 ponto percentual do IPC-Fipe do mês. O setor de Despesas Pessoais caiu 1,02 por cento, representando -0,1222 ponto percentual do índice.

A inflação tem preocupado tanto o mercado quanto o governo. Por isso, os agentes econômicos acreditam que o novo ciclo de aperto monetário deve ser iniciado em maio, com elevação da Selic, atualmente na mínima histórica de 7,25 por cento ao ano.

Na semana passada, o Banco Central piorou, em seu Relatório Trimestral de Inflação, todas perspectivas de inflação para este e para o próximo ano, admitindo até mesmo que a alta dos preços medida pelo IPCA vai estourar o teto da meta no período entre abril e julho, no acumulado em 12 meses.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

A divulgação do IPC-Fipe referente à primeira quadrissemana de abril ocorrerá em 9 de abril.

(Por Camila Moreira)