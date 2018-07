IPC-S acelera alta para 0,85% na 2ª quadrissemana de janeiro--FGV

Na segunda quadrissemana, a maior contribuição para o resultado veio do grupo Educação, Leitura e Recreação, com avanço de 2,32 por cento dos preços ante 1,03 por cento anteriormente.

Neste grupo, a FGV destacou o comportamento do item cursos formais, cuja taxa passou para 4,71 por cento, de 1,41 por cento.

Com o nível alto de inflação no holofote, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou na quarta-feira a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, a 10,50 por cento ao ano, mantendo o ritmo de aperto monetário.

(Por Camila Moreira)