IPC-S acelera para 0,19 por cento na 1a quadrissemana de julho--FGV

O destaque de alta no indicador composto por oito conjuntos de preços ocorreu no grupo Educação, Leitura e Recreação, que saiu de uma queda de 0,10 por cento para alta de 0,23 por cento. Nesta classe de despesa, a FGV destacou o comportamento do item excursão e tour, cuja taxa de variação passou de uma deflação de 1,36 por cento para alta de 0,72 por cento.

Por sua vez, registraram acréscimo nas taxas de variação os grupos Alimentação (de 0,74 por cento, para 0,84 por cento), Habitação (de 0,06 por cento para 0,13 por cento) e Comunicação (de 0 para 0,03 por cento).

Em contrapartida, registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Despesas Diversas, Saúde e Cuidados Pessoais e Vestuário.

Também nesta segunda-feira, a FGV divulgou o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), que subiu 0,95 por cento na primeira prévia de julho, ante elevação de 0,68 por cento no mesmo período de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,08 por cento em junho, após alta de 0,36 por cento em maio, registrando a menor variação desde agosto de 2010 e abaixo do esperado pelo mercado.

(Reportagem de Tiago Pariz)