IPC-S acelera para 0,52% na 1a quadrissemana de março--FGV

Cinco dos oito grupos que compõem o indicador aceleraram a alta de preços, sendo que o destaque ficou com Habitação, com queda de 0,58 por cento após deflação de 1,28 por cento anteriormente.

Nesta classe de despesa, destacou-se o comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de -13,91 para -9,95 por cento.

Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Alimentação (1,33 para 1,39 por cento), Educação, Leitura e Recreação (0,31 para 0,48 por cento), Vestuário (-0,32 para -0,06 por cento) e Comunicação (0,33 para 0,50 por cento).

Por sua vez, registraram decréscimo nas taxas de variação os grupos Transportes (1,22 para 1,02 por cento), Despesas Diversas (0,85 para 0,39 por cento) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,60 para 0,58 por cento).

Os preços dos produtos agropecuários vêm registrando deflação no atacado no início deste ano, embora esse ritmo de queda venha perdendo força. As preocupações com a inflação alimentam debates sobre a possibilidade de a Selic ser elevada ainda no primeiro semestre.

Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom), decidiu manter a taxa básica de juros em 7,25 por cento, em votação unânime, mas deixou o próximo movimento de política monetária em aberto.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga ainda nesta sexta-feira os dados de fevereiro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

(Por Camila Moreira)