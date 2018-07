IPC-S acelera para 0,53% na 3a quadrissemana de setembro--FGV

Seis dos oito grupos que compõem o indicador aceleraram a alta de preços: Vestuário (0,20 para 0,64 por cento), Saúde e Cuidados Pessoais (0,29 para 0,38 por cento), Comunicação (0,20 para 0,27 por cento), Habitação (0,34 para 0,37 por cento), Alimentação (1,25 para 1,28 por cento) e Despesas Diversas (0,20 para 0,23 por cento).

Por sua vez, registraram decréscimo nas taxas de variação os grupos Transportes (0,15 para 0,11 por cento) e Educação, Leitura e Recreação (0,27 para 0,11 por cento).

A alta dos preços agrícolas vem pesando nos índices de inflação nos últimos meses, e na semana passada o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o IPCA-15 --considerado uma prévia da inflação oficial-- acelerou a alta em setembro para 0,48 por cento influenciado principalmente por esses produtos.

Diante de uma inflação mais longe do centro da meta de 4,5 por cento, o Banco Central demonstrou maior preocupação com os preços no curto prazo exatamente por conta da alta dos produtos agrícolas e não vê mais a inflação convergindo para a meta neste ano.

(Por Camila Moreira)