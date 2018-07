IPC-S acelera para alta de 0,77% na 1a quadrissemana de janeiro--FGV

O indicador encerrou 2012 com alta acumulada de 5,74 por cento.

Sete dos oito grupos que compõem o índice aceleraram a alta de preços na primeira quadrissemana de janeiro: Alimentação (1,26 para 1,57 por cento), Educação, Leitura e Recreação (0,64 para 1,26 por cento), Despesas Diversas (1,60 para 2,20 por cento), Saúde e Cuidados Pessoais (0,50 para 0,58 por cento), Vestuário (0,60 para 0,64 por cento), Transportes (0,33 para 0,34 por cento) e Comunicação (0,03 para 0,04 por cento).

Nestas classes de despesas destacaram-se, respectivamente, os comportamentos de hortaliças e legumes (2,91 para 5,35 por cento), cursos formais (0,00 para 1,81 por cento), cigarros (3,85 para 5,09 por cento), médico (0,27 para 0,65 por cento), calçados masculinos (0,77 para 1,18 por cento), automóvel novo (-0,17 para -0,10 por cento) e mensalidade para Internet (-0,05 para 0,49 por cento).

Por sua vez, registrou decréscimo na taxa de variação o grupo Habitação, que teve alta de 0,26 por cento contra 0,42 por cento anteriormente. Nesta classe de despesa, o destaque partiu do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa de variação atingiu 0,12 por cento ante 0,87 por cento.

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou para alta de 0,66 por cento em dezembro, encerrando 2012 com avanço acumulado de 8,10 por cento.

Depois de chegarem a registrar deflação no ano passado, os preços no atacado voltaram a subir no final de 2012, ao mesmo tempo em que os do varejo aceleraram.

(Por Camila Moreira)