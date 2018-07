IPC-S avança 0,44% na 1a quadrissemana de setembro--FGV

Cinco dos oito grupos que compõem o indicador aceleraram a alta de preços: Alimentação (1,09 para 1,14 por cento), Vestuário (-0,57 para -0,46 por cento), Transportes (-0,04 para 0,01 por cento), Educação, Leitura e Recreação (0,51 para 0,54 por cento) e Comunicação (0,10 para 0,12 por cento).

Por sua vez, registraram decréscimo nas taxas de variação os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,49 para 0,34 por cento), Habitação (0,47 para 0,40 por cento) e Despesas Diversas (0,20 para 0,13 por cento).

O Banco Central demonstrou maior preocupação na quinta-feira com os preços no curto prazo, por conta da alta dos produtos agrícolas, e não vê mais a inflação convergindo para a meta neste ano, mostrou a ata da reunião de agosto do Comitê de Política Monetária (Copom).

De acordo com dados divulgados na semana passada, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) --considerado a inflação oficial-- subiu 0,41 por cento em agosto. Esse resultado afastou a inflação anual ainda mais do centro da meta do governo, reforçando a expectativa de que o ciclo de redução da taxa básica de juros, atualmente em 7,50 por cento, está chegando ao fim.

(Por Camila Moreira)