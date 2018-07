IPC-S desacelera alta para 0,65% na 2ª quadrissemana de abril--FGV

Cinco dos oito grupos que compõem o indicador desaceleraram a alta de preços, sendo que o destaque ficou com o grupo Alimentação, com avanço de 1,37 por cento na segunda quadrissemana de abril ante 1,49 por cento na apuração anterior. O item frutas teve taxa passando de 6,19 para 5,57 por cento.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos Habitação (0,73 para 0,62 por cento), Comunicação (0,31 para 0,24 por cento), Vestuário (0,46 para 0,40 por cento) e Educação, Leitura e Recreação (0,06 para -0,05 por cento).

Por sua vez, mostraram acréscimo nas taxas de variação os grupos Saúde e Cuidados Pessoais (0,57 para 0,60 por cento), Despesas Diversas (0,25 para 0,28 por cento) e Transportes (0,26 para 0,28 por cento).

A instituição divulgou também nesta terça-feira o índice IGP-10, que calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. O indicador também desacelerou a alta como o IPC-S, mostrando leitura de 0,18 por cento em abril. .

Banco Central e Ministério da Fazenda enfatizaram na semana passada que o governo não vai deixar a inflação sair do controle, o que abriu caminho para avaliações de analistas de que o início de um ciclo de aperto monetário começará nesta semana, com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira sobre a taxa de juros Selic.

(Por Camila Moreira)