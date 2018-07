IPC-S desacelera para 0,88% na 1ª quadrissemana de fevereiro--FGV

Seis dos oito grupos que compõem o indicador apresentaram decréscimo nas taxas de variação, sendo que o destaque ficou com o grupo Habitação, que teve deflação de 0,59 por cento, contra queda de 0,17 por cento na leitura anterior.

Nesta classe de despesa, destacou-se o comportamento do item tarifa de energia elétrica, que apresentou queda de 9 por cento, contra recuo de 5,19 por cento anteriormente.

Houve decréscimo também nos seguintes grupos: Educação, Leitura e Recreação (2,98 por cento, ante 3,99 por cento), Vestuário (0,06 por cento, sobre 0,29 por cento), Saúde e Cuidados Pessoais (0,37 por cento, contra 0,40 por cento), Despesas Diversas (4,10 por cento, ante 4,22 por cento) e Comunicação (estável contra, 0,02 por cento).

Registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Transportes (0,52 por cento, contra 0,20 por cento) e Alimentação (2,20 por cento, ante 2,18 por cento).

Os preços no atacado mostraram desaceleração neste começo de ano, mas o varejo avançou, de acordo com dados de janeiro do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M). A inflação continua sendo um fator de preocupação, colocando mais pressão sobre o governo em meio a esforços para estimular a economia.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,86 por cento em janeiro, a maior variação mensal desde abril de 2005, de acordo com dados divulgados na quinta-feira.

(Reportagem de Tiago Pariz; Edição de Camila Moreira)