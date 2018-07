IPC-S fecha setembro com deflação de 0,09% O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou uma queda de 0,09 por cento em setembro, depois de ter subido 0,14 por cento em agosto, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. A deflação exibida no fechamento de setembro foi mais intensa do que a verificada na terceira prévia do mês, quando o IPC-S caiu 0,04 por cento. O resultado ficou exatamente em linha com a mediana das projeções de 10 analistas consultados pela Reuters. As estimativas variaram de queda de 0,04 por cento a queda de 0,12 por cento. Os preços do grupo Alimentação foram os que mais contribuíram para a queda do índice. No fechamento do mês, os preços do grupo registraram queda de 0,97 por cento. O IPC-S do fechamento de setembro mediu a variação dos preços entre os dias 1o e 30 de setembro, comparado com a variação entre os dias 1o e 31 de agosto. (Reportagem de Renato Andrade; Edição de Vanessa Stelzer)