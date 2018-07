IPC-S sobe 0,69% em dezembro e encerra 2013 com alta de 5,63%

Na terceira quadrissemana de dezembro, o indicador havia registrado alta de 0,66 por cento, tendo encerrado novembro com avanço de 0,68 por cento.

Na comparação com a terceira quadrissemana do mês, o destaque ficou para o grupo Transportes, com alta de 1,20 por cento ante 0,82 por cento na apuração anterior.

Nesta classe de despesa, a FGV destacou o item gasolina, cuja taxa passou de 2,58 por cento para 3,93 por cento.

Neste final de ano, a inflação tem surpreendido ao não mostrar sinais de arrefecimento, o que pode pressionar ainda mais a atual política monetária. Em dezembro, por exemplo, o IPCA-15, prévia da inflação oficial do país, surpreendeu ao acelerar a alta mensal a 0,75 por cento, fechando o ano em 5,85 por cento.

(Por Camila Moreira)