IPC-S tem em outubro maior alta desde o final de julho A inflação pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou para 0,47 por cento em outubro, taxa mais forte desde a quarta semana de julho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. Em setembro, o IPC-S havia registrado queda de 0,09 por cento. Os preços do grupo Alimentação tiveram alta de 0,83 por cento, depois de terem caído 0,97 por cento em setembro. O IPC-S do fechamento do mês mediu a variação dos preços entre os dias 1o e 31 de outubro, comparado com a variação entre os dias 1o e 30 de setembro. (Texto de Daniela Machado)