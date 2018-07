IPCA-15 acelera e sobe 0,39% em agosto, com transportes

O número veio acima do esperado pelo mercado. Pesquisa realizada pela Reuters apontou que o indicador, uma prévia da inflação oficial do país, avançaria 0,36 por cento em agosto, de acordo com a mediana das previsões de 21 analistas. As estimativas variaram de 0,31 a 0,43 por cento.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registrou alta de 5,37 por cento, também acima dos 12 meses imediatamente anteriores, quando ficou em 5,24 por cento. Pesquisa da Reuters indicou alta de 5,34 por cento no período, com as projeções variando entre 5,30 e 5,40 por cento.

Segundo o IBGE, o principal vilão neste mês foi o grupo Transportes, que havia registrado queda de 0,59 por cento em julho e, em agosto, apresentou estabilidade de preços. O movimento no período veio de automóvel novo (-2,47 para 0,04 por cento); ônibus interestadual (1,49 para 3,40 por cento); seguro de veículos (-0,33 para 0,96 por cento); e automóvel usado (-2,45 para -0,15 por cento).

Analistas já esperavam que esse grupo parasse de ajudar no indicador de inflação pelo fim do efeito das recentes reduções feitas pelo governo nas alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) para o setor automotivo.

O IBGE destacou ainda que o grupo Saúde e Cuidados Pessoais também pesou em agosto, passando de uma alta de 0,37 por cento em julho para 0,52 por cento agora.

O resultado do IPCA-15 corrobora a aceleração nos preços, como já vinham sinalizando vários indicadores de inflação. Nesta semana, o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) registrou alta de 1,38 por cento na segunda prévia de agosto, ante elevação de 1,11 por cento no mesmo período de julho.

Não por menos, analistas elevaram, mais uma vez, as projeções para o IPCA neste ano, a 5,15 por cento, de acordo coma pesquisa Focus do Banco Central. Com isso, o mercado vê a inflação se afastando ainda mais do centro da meta oficial, de 4,5 por cento.

Em julho, o IPCA havia acelerado para 0,43 por cento, a maior variação mensal desde abril, acima das expectativas e ante 0,08 por cento no mês anterior. O vilão dos preços foram os alimentos "in natura", por conta de problemas climáticos.

