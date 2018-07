Analistas consultados pela Reuters previam taxa de 0,47 por cento, de acordo com a mediana de estimativas colhidas com 23 economistas. As previsões oscilaram de 0,45 a 0,50 por cento.

Em 12 meses até novembro, o indicador subiu 6,69 por cento, mantendo-se acima do teto da meta perseguida pelo governo no ano, que é de 6,50 por cento ao ano.

(Reportagem de José de Castro)