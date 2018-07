IPCA-15 sobe 0,30% em outubro, em linha com o esperado A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) registrou leve aceleração em outubro, como esperado. O indicador registrou alta de 0,30 por cento no mês, seguindo avanço de 0,26 por cento em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Analistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 0,30 por cento, de acordo com a mediana e a média de prognósticos de 20 instituições financeiras. As estimativas variaram de 0,27 a 0,32 por cento de alta. No ano, o IPCA-15 acumula elevação de 5,28 por cento. Nos últimos 12 meses, o avanço acumulado foi de 6,26 por cento. O IPCA-15 é tido como uma prévia do IPCA, o índice que serve de referência para a meta de inflação do governo. A metodologia de cálculo é a mesma, apurando a variação de preços para famílias com renda de até 40 salários mínimos em 11 regiões metropolitanas do país. A diferença está no período de coleta, já que o IPCA mede o mês calendário. (Por Rodrigo Viga Gaier)