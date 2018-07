IPCA-15 sobe 0,39% em agosto e acumula alta de 5,37% em 12 meses

Pesquisa realizada pela Reuters apontou que o indicador, uma prévia da inflação oficial do país, avançaria 0,36 por cento em agosto, de acordo com a mediana das previsões de 21 analistas. As estimativas variaram de 0,31 a 0,43 por cento.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registrou alta de 5,37 por cento, acima dos 12 meses imediatamente anteriores, quando ficou em 5,24 por cento. Pesquisa da Reuters indicou alta de 5,34 por cento no período, com as projeções variando entre 5,30 e 5,40 por cento.

(Por Camila Moreira)