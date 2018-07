IPCA-15 sobe 0,49% em março e acumula alta de 6,43% em 12 meses

Pesquisa realizada pela Reuters apontou expectativa de alta de 0,53 por cento, de acordo com a mediana das previsões de 27 analistas. As estimativas variaram de 0,40 a 0,63 por cento.

No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registrou alta de 6,43 por cento em março, acima dos 12 meses imediatamente anteriores, quando ficou em 6,18 por cento, aproximando-se do teto da meta de inflação do governo de 6,5 por cento pelo IPCA.

(Por Camila Morerira; Edição de Patrícia Duarte)