Com isso, no acumulado do ano, o IPCA-15 registrou alta de 5,78 por cento, acima dos 12 meses encerrados em novembro, quando ficou em 5,64 por cento.

Pesquisa realizada pela Reuters apontou que o indicador subiria 0,66 por cento em dezembro ante novembro, de acordo com a mediana das previsões de 32 analistas. As projeções variaram de 0,55 a 0,72 por cento.

(Por Camila Moreira)