IPCA sobe 0,47% em março e 6,59% em 12 meses, acima do teto da meta--IBGE

No acumulado de 12 meses até março, o IPCA avançou 6,59 por cento no mês passado, mostrando alta ante os 6,31 por cento de fevereiro, e estourando o teto da meta do governo, de 6,5 por cento.

Analistas ouvidos pela Reuters esperavam alta de 0,50 por cento no mês passado, segundo a mediana de 23 projeções, com as projeções variando entre 0,45 a 0,54 por cento. Para o acumulado em 12 meses, a expectativa era de 6,62 por cento segundo a mediana de 21 estimativas, com as estimativas variando de 6,57 a 6,70 por cento.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Sabrina Lorenzi; Edição de Patrícia Duarte)