IPCA sobe 0,59% em outubro e eleva alta em 12 meses a 5,45%--IBGE

No acumulado de 12 meses até outubro, o IPCA avançou 5,45 por cento, mostrando alta ante os 5,28 por cento de setembro, e afastando-se ainda mais do centro da meta do governo, de 4,5 por cento.

Analistas ouvidos pela Reuters esperavam alta de 0,58 por cento no mês passado, acumulando em 12 meses ganho de 5,44 por cento. Para a variação mensal, as projeções ficaram entre 0,53 e 0,75 por cento.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Sabrina Lorenzi)