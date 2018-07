IPCA sobe 0,60% em fevereiro e eleva alta em 12 meses a 6,31%--IBGE

No acumulado de 12 meses até fevereiro, o IPCA avançou 6,31 por cento no mês passado, mostrando alta ante os 6,15 por cento de janeiro.

Analistas ouvidos pela Reuters esperavam alta de 0,49 por cento no mês passado, de acordo com a mediana de 39 analistas, com as projeções variando de 0,38 a 0,56 por cento. Para a inflação em 12 meses, a expectativa era de alta de 6,20 por cento, cujas estimativas foram de 6,08 a 6,30 por cento.

(Por Diogo Ferreira Gomes e Walter Brandimarte)