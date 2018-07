IPCA sobe 0,79% em dezembro e fecha 2012 com alta de 5,84%, dentro da meta--IBGE

Com o resultado, o governo cumpriu a meta de inflação do ano passado, estipulada em 4,5 por cento com margem de dois pontos percentuais para mais ou menos.

O resultado de dezembro, que é o maior desde março de 2011 (0,79 por cento), indica aceleração ante novembro, quando foi registrada alta de 0,60 por cento.

A mediana das projeções de 31 analistas ouvidos pela Reuters indicava alta de 0,74 por cento no mês passado, com as estimativas variando entre 0,65 e 0,79 por cento. Para o acumulado em 12 meses, a expectativa era de alta de 5,79 por cento segundo 25 previsões, que variaram de 5,70 a 5,84 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier e Diogo Ferreira Gomes)