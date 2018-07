IPCA sobe 0,92% em dezembro e fecha 2013 a 5,91%, acima do esperado--IBGE O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,92 por cento em dezembro e encerrou 2013 com alta de 5,91 por cento, cumprindo a meta oficial do governo mas acima da inflação do ano anterior e do esperado por analistas, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.