Ipea: Nível médio gera 400 mil vagas entre 2009 e 2012 No período entre 2009 e 2012, um total de 402.490 postos de trabalho equivalentes a jornadas em tempo integral para técnicos de nível médio foi gerado no Brasil. O dado está presente no trabalho "Perspectivas profissionais - nível técnico e superior", divulgado nesta quarta-feira, 3, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em edição especial do boletim Radar.