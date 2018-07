Ipem apreende 62 mil isqueiros falsificados em SP

Segundo o Ipem, cinco empresas foram autuadas por comercializarem isqueiros contrabandeados e falsificados e por não portarem o selo holográfico do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Se comprovadas as infrações, as empresas poderão levar multas entre R$ 100 e R$ 1,5 milhão. Elas têm o prazo de 15 dias para comprovar a origem dos produtos.

De acordo com o Ipem, o selo do Inmetro é uma garantia para o consumidor na hora de adquirir o produto. O isqueiro é um artigo inflamável e, quando fabricado com matéria-prima inadequada ou de baixa qualidade, pode causar queimaduras, contato com gás impróprio e explosões durante o manuseio. Além disso, o selo em isqueiros tem como objetivo dificultar a entrada de produtos falsificados no País.