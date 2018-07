IPEM reprova 7 de 65 lotes de produtos 'de verão'

A Operação Verão do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) verificou se o peso descrito na embalagem de 65 lotes de produtos muito consumidos nesta época do ano correspondia, de fato, à quantidade existente dentro do recipiente. Um total de sete lotes(ou 10,77%) estava com menos quantidade do que o indicado. A maior irregularidade ocorreu na capital paulista. Os fiscais analisaram 35 tipos de protetores solares e bronzeadores de 23 diferentes marcas. O pó compacto com filtro solar da marca "Adcos", acondicionado pela Adcos Indústria e Comércio Ltda. foi o item que apresentou a maior irregularidade desta operação. Faltavam em média 1,8 g (-16,36%) na embalagem de 11 g. Em outro produto, o filtro solar Peach, de 50 g, da mesma empresa, faltavam 0,9 g (ou -1,8%). Também na capital paulista, nas amostras analisadas do gel autobronzeador "Anna Pegova", de 100 ml, acondicionado pela C.H. Estética Ltda, faltavam em média 7,8 ml (-7,8%). Já nas amostras de 60 gramas do protetor solar "Medi block", acondicionado pela Bio Scientific Indústria de Cosméticos Ltda., faltavam em média 2 g (-3,33%). O fluido hidratante "Higiporo", de 60 ml, acondicionado pela Cria Sim Produtos de Higiene Ltda. apresentou a falta de -5,1 ml em uma das embalagens analisadas. Além dos protetores solares, outros cinco laboratórios do IPEM no Estado também examinaram a quantidade na embalagem de cosméticos para pele, mãos e lábios (hidrantes, clareadores de pêlos, géis pós-sol, entre outros) em Bauru; produtos para cabelo (condicionadores, xampus e cremes) em Campinas; repelentes para insetos em Presidente Prudente; sorvetes em São José do Rio Preto e bebidas alcoólicas (cerveja, cooler, capirinha) em Ribeirão Preto. Cada um desses laboratórios do IPEM no interior analisou seis lotes de produtos, num total de 30, e houve apenas duas reprovações. Foi o caso do picolé sabor baunilha da Haagen Dazs, acondicionado pela General Mils Brasil Ltda. Os fiscais do laboratório de São José do Rio Preto detectaram a falta em média de 1,7 g do produto, cuja embalagem indica 89 g (-1,91%). Outro erro foi verificado pelo laboratório de Campinas na máscara regeneradora "Flores & Vegetais", da Indústria e Comércio de Cosméticos Flores & Vegetais Ltda., onde faltavam em média 4,2 g na embalagem de 280 g do produto para cabelo (-1,5%). As empresas irregulares são autuadas e devem retirar os lotes defeituosos de circulação. Há um prazo de 10 dias para apresentação de defesa junto ao IPEM. Após esse período, há uma análise jurídica e administrativa para aplicação de penalidade administrativa, que varia de R$ 100 ao pagamento de multas de até R$ 50 mil, dobrando na reincidência.